Наразі поліція веде перемовини з правопорушником.

У Черкасах чоловік під час перевірки облікових даних погрожував працівникам ТЦК підривом гранати та намагався взяти їх у заручники.

Як повідомляє Черкаський обласний ТЦК та СП, інцидент стався сьогодні вранці на проспекті Хіміків.

Зазначається, що в ході короткочасного спілкування чоловік дістав гранату, висмикнув чеку, почав погрожувати підривом і намагався взяти в заручники військовослужбовців ТЦК. На місце події прибули правоохоронці.

Відео дня

"Наразі з чоловіком працюють представники правоохоронних органів, а військовослужбовці ТЦК перебувають на безпечній відстані. На місці присутні представники спеціальних служб для з'ясування обставин та вирішення даної ситуації", - заявили в обласному ТЦК.

У відомстві додали, що правоохоронні органи нададуть належну правову оцінку діям громадянина. Там також нагадали, що скоєння будь-якого кримінального правопорушення тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.

Своєю чергою у поліції поінформували про ведення перемовин з правопорушником та попросили не наближатися до місця інциденту і не перешкоджати роботі правоохоронців.

Штурм ТЦК натовпом людей у Вінниці

Пізно увечері 1 серпня у Вінниці стався конфлікт між місцевими жителями та працівниками ТЦК.

За даними поліції, військовослужбовці ТЦК під час заходів з оповіщення громадян про мобілізацію виявили чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби. У подальшому група людей, зокрема, представники громадської організації, прибула за місцем тимчасового розміщення ТЦК та, вимагаючи відпустити чоловіка, вчинила конфлікт з військовослужбовцями. До установи підійшли близько 80 громадян, частин з яких виламала ворота та намагалися прорватися всередину. До людей було застосовано поліцейські заходи, аби відтіснити їх за територію обʼєкта.

Вас також можуть зацікавити новини: