Люди виламали ворота та хотіли прорватися всередину об'єкту, повідомили правоохоронці.

Пізно увечері 1 серпня у Вінниці стався конфлікт між місцевими мешканцями і працівниками територіального центру комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП). У поліції на нього відреагували.

Як ідеться у повідомленні Головного управління Нацполіції у Вінницькій області, військовослужбовці ТЦК під час заходів з оповіщення громадян про мобілізацію виявили чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби.

"У подальшому група людей, у т.ч. представники громадської організації, прибула за місцем тимчасового розміщення ТЦК та, вимагаючи відпустити чоловіка, вчинила конфлікт з військовослужбовцями", - розповіли правоохоронці.

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За даними поліції, до установи підійшли близько 80 громадян, частин з яких виламала ворота та намагалися прорватися всередину.

"До людей було застосовано поліцейські заходи, аби відтіснити їх за територію обʼєкта. Поліцейські проводять перевірку та забезпечують охорону громадського порядку біля будівлі", - додали поліцейські.

У Вінницькому обласному ТЦК та СП теж прокоментували ситуацію. Там розповіли, що в тимчасовий пункт збору військовозобов’язаних "доставили групу військовозобов’язаних осіб для проходження медичних оглядів та інших процедур, передбачених чинним законодавством у межах мобілізаційних заходів".

"Увечері поблизу цього пункту зібралася група цивільних осіб, яка поводилась агресивно. Зафіксовано спроби незаконного проникнення на територію тимчасового пункту збору, пошкодження майна та порушення публічного порядку. На місце події прибули представники Національної поліції, які забезпечили правопорядок", - йдеться у повідомленні.

Також у відомстві запевнили, що їхні працівники ТЦК діють "виключно в межах законодавства України у взаємодії з Національною поліцією України".

За інформацією Суспільного, напередодні ввечері люди зібралися біля стадіону у Віниці після того, як у мережі з’явилася відеотрансляція, на якій було видно, як натовп вимагав випустити чоловіків. На кадрах також зафіксовано, як люди хотіли прорватися крізь двері, скандували "Виходьте, хлопці!", а правоохоронці проводили затримання.

"Їх почали ловити на центральному мосту, привезли сюди, закрили за воротами. Ми прибігли, бо знайомі хлопці попросили допомоги. Коли ми підійшли - поліцейські почали людей "гасити" газовими балонами. В мене знайомий має зараз опік очей, ротової порожнини. Людей вигнали, ворота закрили", - розповіла виданню місцева жителька Анна Тетервак.

Робота ТЦК в Україні: важливі новини

Як повідомляв раніше УНІАН, міністр оборони України Денис Шмигаль нещодавно заявляв, що мобілізація в Україні на 90% проходить добровільно. За його словами, "люди, отримуючи повістки, приходять служити, їх не хапають, їх не тягнуть". Він налосив, що люди, проте, здебільшого бачать у медіа "невеликий, скандальний відсоток", "і це грає проти нас, проти України, проти українського суспільства, проти нашої незалежності та національної безпеки".

Також Шмигаль повідомляв, що зараз у ТЦК працюють переважно люди, які пройшли поле бою. Він пояснив, що робота ТЦК – "це не для того, щоб комусь нашкодити", а для того, "щоб наша країна вижила і нація вижила". На думку Шмигаля, тема ТЦК в Україні стала токсичною "не в останню чергу завдяки ворогу", який над цим "багато працює".

Крім того, заступник начальника центру рекрутингу Сил ТрО ЗСУ Ігор Швайка пояснював, навіщо працівники ТЦК відвідують масові заходи. Він стверджував, що працівники і ТЦК, і центрів рекрутингу виходять на "музичні фестивалі, бізнесові виставки"", адже їм потрібно "залучати більше людей".

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