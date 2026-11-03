Жінку зі 'швидкої' у Петропавлівській Борщагівці затримано: Буданов розкрив деталі

Деякі люди з будинку перебувають у лікарні, але більшість "не потребували жодної медичної допомоги", відзначив очільник ОП.

Жінку, яка першою приїхала на "швидкій" до будинку у Петропавлівській Борщагівці, затримано. Про це у коментарі "ТСН" заявив очільник Офісу президента України Кирило Буданов, який зауважив, що жінка за кілька днів до подій проводила "розвідку" на місцевості.

"Одна особа, надягнувши для чогось форму медичного персоналу і придбавши перед цим автомобіль медичної допомоги, зі своїм водієм за мінімум три доби до цього провела розвідку цього об’єкта", - сказав він.

Крім того, додав Буданов, в її телефоні були виявлені певні "матеріали". "Готувалася свідома дія. Є переписка, є фотографії. Є переписка з певними Telegram-каналами, які розпочали масово всю цю розсилку", - розповів він.

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Керівник ОП зауважив, що до кінця не знає, з якою метою це робилося. "Або з особистих мотивів: підняти свій рейтинг чи заробити певні гроші. Але буде питання, хто такі гроші за такі послуги платить. Чи, можливо, з іншою, антидержавницькою, метою", - підкреслив Буданов і додав, що "вона затримана".

Він також повідомив, що ті особи з будинку, які потребували допомоги, знаходяться у лікарні. "Більшість з них не потребували, як виявилося, жодної медичної допомоги", - сказав Буданов.

Сутички у Петропавлівській Борщагівці

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці Київської області біля приватного будинку, де перебували військовослужбовці Національної гвардії України, стався конфлікт та сутички за участю місцевих жителів. Тоді циркулювала інформація про начебто незаконне утримання та катування мобілізованих.

Згодом з’явилася інформація, що Валентина Молода, жінка в медичній уніформі, яка викликала поліцію у Петропавлівській Борщагівці, раніше була організаторкою протестів з проросійським слідом.

Вона прибула до пункту збору військовослужбовців на автомобілі клініки швидкої допомоги, яка закрилася у 2023 році. Згідно з даними "Слідство.інфо", жінка працює в клініці пластичної та естетичної хірургії.

Борис Бреус, начальник управління превентивної діяльності поліції Київщини, зауважив, що вона викликала правоохоронців і першою почала говорити, що в будинку незаконно тримають людей, яким терміново потрібні лікарі. Після цього біля будинку почали збиратися місцеві мешканці.

Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за фактом подій, які сталися в Петропавлівській Борщагівці. Провадження було відкрите за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу - перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

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