ДБР відкрило справу щодо подій у Петропавлівській Борщагівці

Слідчі, зокрема, встановлять обставини та умови перебування військовослужбовців у будинку.

Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало кримінальне провадження за фактом подій, які сталися 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці Київської області.

Як зазначається на сайті Бюро, провадження було відкрите за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу ("перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень").

"За наявною інформацією, події розгорталися біля приватного будинку, який використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців Національної гвардії України, повернутих після самовільного залишення військової частини", - йдеться у повідомленні.

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Так, опісля поширення у соціальних мережах повідомлень про нібито незаконне утримання військовослужбовців, біля будинку зібралися громадяни. "Конфлікт переріс у сутички, під час яких пролунали постріли та було пошкоджено службові автомобілі поліції", - зауважили у ДБР.

У Бюро додали, що їхні працівники відразу виїхали на місце події. Вони працювали спільно з представниками прокуратури, Національної поліції та Офісу військового омбудсмана за сприяння НГУ.

"У межах кримінального провадження слідчі перевірять законність дій усіх причетних осіб. Зокрема, встановлять обставини та умови перебування військовослужбовців у будинку, перевірять повідомлення про можливе застосування до них примусу, а також з’ясують причини та перебіг конфлікту", - пояснили в ДБР.

Повідомлення із "суперечливими версіями" подій

Крім того, Бюро звертає увагу, що навколо події "поширюється багато повідомлень із різними, подекуди суперечливими версіями того, що сталося". Частина цих тверджень, додають у ДБР, наразі не має належного підтвердження.

"Саме тому важливо ретельно перевірити всі обставини, встановити послідовність подій та відокремити достовірну інформацію від припущень і неперевірених повідомлень", - йдеться у повідомленні.

У Бюро також запевнили, що забезпечать повне, об’єктивне та неупереджене розслідування, а усі повідомлення про можливі порушення прав людини будуть належним чином перевірені. Правову оцінку діям учасників події надаватимуть "виключно на підставі встановлених фактів та зібраних доказів".

"Закликаємо громадськість і представників медіа утримуватися від передчасних висновків та орієнтуватися на офіційні повідомлення компетентних органів. Про перебіг і результати розслідування ДБР інформуватиме громадськість у межах, дозволених законодавством", - підкреслили в Бюро.

Події у Петропавлівській Борщагівці

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці біля приватного будинку, де перебували військовослужбовці НГУ, виникли сутички за участю місцевих жителів. У соцмережах тоді поширювалися повідомлення про нібито незаконне утримання та катування мобілізованих.

Сьогодні, 3 листопада, керівник Офісу президента Кирило Буданов, який також був присутній на місці подій напередодні, заявив, що події в Петропавлівській Борщагівці є неприпустимими для держави та шкодять єдності українців, особливо перед лицем російської загрози.

За його словами, правоохоронці та уповноважені органи зʼясовують усі деталі, аби встановити картину подій, вжити необхідних заходів для притягнення до відповідальності винних та недопущення повторення такого в майбутньому.

На цьому фоні, зокрема, з’явилася інформація, що Валентина Молода, жінка в медичній уніформі, яка викликала поліцію у Петропавлівській Борщагівці, раніше була організаторкою протестів з проросійським слідом.

Вона прибула до пункту збору військовослужбовців на автомобілі клініки швидкої допомоги, яка закрилася у 2023 році. Як зазначає "Слідство.інфо", жінка працює в клініці пластичної та естетичної хірургії.

Борис Бреус, начальник управління превентивної діяльності поліції Київщини, зауважив, що вона викликала правоохоронців і першою почала говорити, що в будинку незаконно тримають людей, яким терміново потрібні лікарі. Після цього біля будинку почали збиратися місцеві мешканці.

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