Жінка в формі медика у Петропавлівській Борщагівці причетна до акцій зі слідом з РФ, - ЗМІ

Вона звинувачувала українців у небажанні виходити на Майдан, оскільки їм нібито не заплатили за участь у протестах.

Жінка в медичній уніформі, яка викликала поліцію у Петропавлівській Борщагівці, була організаторкою протестів з проросійським слідом.

Як зазначає NV, цю жінку звати Валентина Молода, і вона брала участь у спробі організувати на початку жовтня протести в центрі Києва. Ініціатором протестів, які організовували у столиці у вересні-жовтні, був Олександр Тодоров, який називав себе військовослужбовцем 41-ї окремої механізованої бригади.

Видання "Зміна" і фактчекери тоді дослідили інформаційну кампанію навколо акції, запланованої на 3 жовтня, і дійшли висновку, що вона мала ознаки російського втручання.

Відео дня

Організатори акції закликали, зокрема, вимагати припинення війни та укладення мирних угод, проведення дострокових президентських виборів, а також пропонували провести референдум щодо вступу України до НАТО та Європейського Союзу.

Так, заклики виходити на Майдан поширювалися переважно через Telegram-канал Тодорова. "Їх також тиражували проросійське інтернет-видання "Страна" та російські ЗМІ, зокрема "Life.ru", "News.ru" і "Газета.ru", - йдеться в матеріалі.

Відеозвернення Молодої

Так, 5 жовтня, після того як на заплановану акцію ніхто не прийшов, Молода записала відеозвернення, яке було опубліковане в Telegram-каналі Тодорова. У ньому вона звинувачувала українців у небажанні виходити на Майдан, оскільки їм нібито не заплатили за участь у протестах.

"Хто вам заборонив вийти на Майдан? Хто вас не почув, або хтось вам сказав, що вас запакують? Мене запакували? Ні. Бачите, я тут, я жива. Я другий день тут і завтра я буду тут, і післязавтра", - сказала тоді вона.

Водночас на момент подій у Петропавлівській Борщагівці всі дописи в Telegram-каналі Тодорова були видалені. Утім, відеозвернення Молодої збереглося в іншому Telegram-каналі, який відкрито виступає проти українських військових.

Де подівся Тодоров

Зауважується, що самого Тодорова на організованій ним акції протесту не було. За словами народного депутата-утікача Артема Дмитрука, 21 вересня Служба безпеки України затримала Тодорова, а суд у Харкові узяв під варту з можливістю внесення застави у 167 тисяч гривень.

Наголошується, що про затримання Тодорова писали російські засоби масової інформації, зокрема, "ТАСС" та "РИА Новости". А згідно з даними одеського видання "Блокнот", яке посилалося на прихильників Тодорова, йому інкримінували самовільне залишення військової частини. Заставу за Тодорова зібрали та внесли 8 жовтня його прихильники.

Що Молода робила у Петропавлівській Борщагівці

Так, 2 листопада Молода прибула до пункту збору військовослужбовців на автомобілі клініки швидкої допомоги, яка закрилася у 2023 році.

Як зазначає "Слідство.інфо", вона працює в клініці пластичної та естетичної хірургії. Борис Бреус, начальник управління превентивної діяльності поліції Київської області, зауважив, що жінка викликала правоохоронців і першою почала говорити, що в будинку незаконно тримають людей, яким терміново потрібні лікарі. Після цього біля будинку почали збиратися місцеві мешканці.

Що сталося у Петропавлівській Борщагівці

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці Київської області біля приватного будинку, де перебували військовослужбовці Національної гвардії України, виникли сутички за участю місцевих жителів.

Водночас у соціальних мережах поширювалися повідомлення про начебто незаконне утримання та катування мобілізованих. Утім, поліція заперечила інформацію про незаконне утримання людей та загибель людини.

На місце подій тоді прибули командувач НГУ Олександр Півненко та керівник Офісу президента Кирило Буданов. Півненко заявив, що чотирьох військовослужбовців, які потребували медичної допомоги, доправили до лікарні.

Сьогодні, 3 листопада, Буданов заявив, що події в Петропавлівській Борщагівці є неприпустимими для держави та шкодять єдності українців, особливо перед лицем російської загрози.

За його словами, наразі правоохоронці та уповноважені органи зʼясовують усі деталі, щоб встановити обʼєктивну й повну картину подій, вжити необхідних заходів для притягнення до відповідальності винних та недопущення повторення такого в майбутньому.

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