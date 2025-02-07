Розслідування ведеться щодо можливих зловживань службових осіб, пов'язаних із відчуженням майна громади столиці.

У приміщеннях Київської міської державної адміністрації сьогодні, 7 лютого, проходять обшуки на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 28 січня 2025 року. Про це повідомляється на офіційному сайті Київської влади.

"Слідчі дії здійснюються в межах досудового розслідування та стосуються можливих зловживань службових осіб, пов'язаних із відчуженням майна територіальної громади м. Києва ще у 2009 році. Представники КМДА надають всі необхідні наявні документи, всебічно сприяють правоохоронним органам у проведенні процесуальних дій та розраховують на об’єктивність і неупередженість слідства", - зазначено у повідомленні.

Обшуки у столиці

Як повідомляв УНІАН, учора Національне антикорупційне бюро прийшло з обшуками до колишнього депутата Київради часів Черновецького, одіозного київського бізнесмена Дениса Комарницького якого називають "смотрящим" за Києвом.

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У НАБУ повідомили, що проводиться масштабна операція "Чисте місто" з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді.

Учора ж НАБУ інформувала, що в ході операції "Чисте місто" викрито та припинено діяльність злочинної організації на чолі з медійно-відомим колишнім депутатом Київської міської ради (КМР). Один з ключових напрямів діяльності – заволодіння цінною столичною землею під забудову та взяття під повний контроль процедури ухвалення місцевою владою рішень про надання прав на землю.

У порядку ст. 208 КПК України затримано 7 учасників злочинної організації. Загалом про підозру повідомили 10 особам.

Як інформували в НАБУ, серед підозрюваних:

ексдепутат КМР, керівник злочинної організації;

заступник голови КМДА;

голова та член постійної комісії КМР з питань архітектури, містопланування та земельних відносин, чинні депутати КМР;

перший заступник та заступник директора комунальних підприємств;

четверо інших осіб.

За даними слідства, учасники злочинної організації знаходили перспективні земельні ділянки та реєстрували на підконтрольних осіб право власності на споруди, яких на цих ділянках ніколи не існувало. Надалі подавали до міськради заяви про надання їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд, що дозволяло уникати торгів.

Депутати КМР та посадовці КМДА, частина з яких входила до злочинної організації, а деякі перебували під її впливом, забезпечували ухвалення рішень про надання відповідних прав на землю, за що одержували неправомірну вигоду у вигляді коштів та об’єктів нерухомості.

У НАБУ зауважують, що керівник злочинної організації мав значний вплив на процеси всередині КМР та КМДА, підтримував зв’язки з широким колом впливових осіб, серед яких заступники голови КМДА, депутати, голова земельної комісії КМР та інші. "Центр ухвалення рішень, зокрема у земельній сфері, перемістився з Хрещатика, 36 в іншу будівлю, де питання "вирішувались" за участю міських топпосадовців та інших впливових осіб", - пише НАБУ.

Слідство триває.

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