Вбивство підозрюваної у замаху на Єрмолаєва: суд взяв під варту ГУРівця

Підозрюваний зазначав, що він не мав мотиву для вбивства жінки.

Печерський районний суд Києва взяв під варту діючого співробітника ГУР Вʼячеслава Реута, котрий підозрюється у вбивстві Анастасії Березовської. Як передає кореспондент УНІАН, ще одним підозрюваним у цій справі є колишній співробітник СБУ Віталій Жикович.

Вбита Березовська розшукувалася Інтерполом за підозрою у замаху на підсанкційного українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако.

В суді, під час розгляду клопотання про запобіжний захід, Реут заявив, що не знав про наміри Жиковича вбити потерпілу, а виконував лише функцію водія.

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Реут у суді розповів, що 3 липня Жикович сказав, що Березовська вже їде з Житомира в напрямку Києва і її треба зустріти і "сховати", оскільки їй загрожує небезпека. "Мені не було відомо про наміри її вбивства. Я запитав його про це прямо, і він запевнив, що таких планів немає", - переконує підозрюваний.

За його словами, вже в автомобілі Жикович дістав з рюкзака пістолет Макарова з приєднаним глушником і вставив магазин з патронами. При цьому зазначив, що це "про всяк випадок".

Реут розповів, що Березовська поводилася дуже нервово, а за вказівкою Жиковича вони з'їхали з дороги і попрямували до лісопосадки. За його словами, далі Жикович передав йому зброю і показав, щоб він стріляв. Реут переконує, що відмовився і тоді той вихопив у нього пістолет зробив перший постріл їй у потилицю. За його словами, жінка впала мертва, але було ще кілька пострілів.

Підозрюваний стверджує, що його Жикович примусив копати яму, а сам обшукав убиту: забрав два мобільні телефони, годинник, запальничку та гаманець із документами. За його словами, пізніше всі речі вбитої вони викинули в озеро. Також був викинутий пістолет.

Реут стверджує, що Жикович йому наказав мовчати, погрожуючи, що наступним може бути він і його батьки. Каже, що все виконував, бо був в шоці і боявся за своє життя. "Я військова людина. Так, я вбивав людей, але це було на війні – я знищував противника, захищаючи свою країну (я складав присягу 30 років тому). У мене не було жодного мотиву вбивати беззбройну жінку. Натомість мотив був у Жиковича. Анастасія Березовська проходила свідком у його іншій кримінальній справі, і вона могла свідчити проти нього. Він сам сказав мені, що вона збирається це зробити", - сказав Реут. Він зазначив, що співпрацює зі слідством.

Справа замаху в Монако - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 29 червня у Монако стався вибух, внаслідок якого поранення отримали щонайменше троє людей, серед яких – український підсанкційний бізнесмен Вадим Єрмолаєв.

Інтерпол офіційно оприлюднив інформацію про розшук громадянки України Анастасії Березовської. Її підозрювали у закладенні вибухового пристрою в Монако, внаслідок детонації якого поранення отримали підсанкційний бізнесмен Вадим Єрмолаєв та члени його родини.

7 липня пресцентр СБУ підтвердив, що знайдено тіло жінки підозрюваної правоохоронними органами Князівства Монако у здійсненні замаху на вбивство родини на території Князівства, внаслідок якого постраждали троє осіб, серед них дитина. Нею виявилась громадянка України Анастачія Березовська.

Зазначалося, що підозрювана прибула до України 1 липня 2026 року. У результаті проведення слідчих (розшукових) та оперативних заходів було встановлено коло осіб її спілкування та маршрути пересування.

Зокрема, після повернення в Україну вона спілкувалась з родиною та двома чоловіками. Перший – колишній співробітник правоохоронних органів, другий – діючий співробітник ГУР МОУ.

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