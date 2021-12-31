Цього року велика частина пацієнтів проходили реабілітацію за кошти Фонду після ускладнень, викликаних захворюванням на COVID-19.

Цього року майже 17 тис. працюючих українців пройшли відновлювальне лікування після важких захворювань і травм за кошти Фонду соціального страхування (ФСС).

Про це йдеться у повідомленні на сайті Фонду. Зокрема, зазначених осіб було направлено до реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів за їх вибором зі стаціонару лікарні – Фонд фінансує повний курс реабілітаційного лікування для усіх працюючих, для яких закладом охорони здоров’я визначена така потреба. Зокрема, цього року велика частина пацієнтів проходили реабілітацію за кошти Фонду після ускладнень, викликаних захворюванням на COVID-19.

"За оперативними підсумками 2021 року, ФСС забезпечив проходження відновного лікування в обсязі 100% заявленої потреби – курс лікування профінансовано для всіх застрахованих осіб, щодо яких закладами охорони здоров’я було повідомлено Фонду про потребу у проходженні реабілітації", - зазначається у повідомленні.

У ФСС звернули увагу, що відновне лікування на базі реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів призначається пацієнтам після закінчення гострого періоду захворювання і має високі показники ефективності в упередженні настання первинної інвалідності та відновлення здоров’я після інсультів, інфарктів, оперативних втручань.

Читайте такожЕ-лікарняні з незначними помилками в ПІБ приймаються до оплати - Фонд соцстрахування

Для проходження курсу реабілітаційного лікування застраховані особи мають мати медичні покази – потребу в продовженні лікування на базі санаторно-курортних закладів визначає лікарсько-консультативна комісія (ЛКК) лікарні, де перебуває пацієнт. Направлення на реабілітацію відбувається зі стаціонару закладу охорони здоров’я.

Фонд соціального страхування фінансує медичну реабілітацію за такими профілями:

– нейрореабілітація,

– м’язово-скелетна реабілітація,

– кардіо-пульмонарна реабілітація,

– медико-психологічна реабілітація учасників АТО,

– реабілітація після оперативних втручань на органах зору,

– реабілітація при порушенні перебігу вагітності,

– інша (соматична) реабілітація (після оперативних втручань на органах травлення, сечостатевої системи, жіночих статевих органах).

Вас також можуть зацікавити новини: