Вінський уб`є мрії Ярославського про еаропорт?

11:39, 05 березня 2008
Харьків
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«Це абсурд» - інтерв’ю столичним виданням

Харків. 5 березня. УНІАН. Міністр транспорту України Йосип ВІНСЬКИЙ вважає абсурдом проведення у Харкові конкурсу з передачі в концесію цілісного комплексу Харківського аеропорту.

Про це Й.ВІНСЬКИЙ заявив у інтерв`ю «Экономическим известиям».

«Буквально днями відбувся конкурс із передачі в концесію цілісного комплексу Харківського аеропорту, подібні конкурси заплановані й по інших аеропортах…Це абсурд. І концепція передбачає, що він буде зупинений. Тому що в результаті всіх цих підходів втрачене управління галуззю. Але, найголовніше, під великою загрозою виявилася безпека пасажирів при перевезеннях авіатранспортом. Ми на це не підемо», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ. 

СЭО

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