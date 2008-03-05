Вінський уб`є мрії Ярославського про еаропорт?

Харків. 5 березня. УНІАН. Міністр транспорту України Йосип ВІНСЬКИЙ вважає абсурдом проведення у Харкові конкурсу з передачі в концесію цілісного комплексу Харківського аеропорту.

Про це Й.ВІНСЬКИЙ заявив у інтерв`ю «Экономическим известиям».

«Буквально днями відбувся конкурс із передачі в концесію цілісного комплексу Харківського аеропорту, подібні конкурси заплановані й по інших аеропортах…Це абсурд. І концепція передбачає, що він буде зупинений. Тому що в результаті всіх цих підходів втрачене управління галуззю. Але, найголовніше, під великою загрозою виявилася безпека пасажирів при перевезеннях авіатранспортом. Ми на це не підемо», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

СЭО