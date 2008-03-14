Більше половини українців довіряють Путіну
Харків. 14 березня. УНІАН. Більше половини українців довіряють Президенту РФ Володимиру ПУТІНУ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування громадської думки, оприлюднені напередодніна прес-конференції в Києві генеральним директором компанії ТОВ «ФОМ-Україна» Олександром БУХАЛОВИМ.
Зокрема, В.ПУТІНУ довіряють 58,2% опитаних, не довіряють - 24,2% респондентів. Важко відповісти – 17,7%.
Водночас, новообраному Президенту Росії Дмитру МЕДВЕДЄВУ довіряють 28,1% опитаних, не довіряють - 22,2%, важко відповісти - 49,8%.
Окрім цього, більшість українців (75,3%) позитивно ставляться до Росії. На другому місці - Європейський Союз (51,4%), на третьому - США (28,1%), на четвертому місці - Китай (25,1%).
Також, згідно з опитуванням, 31,3% українців вважають, що впродовж подальших восьми років відносини між Україною та Росією покращаться. 25,4% опитаних переконані, що відносини залишиться колишніми, 17,4% - вважають, що вони погіршаться.
Опитування проводився компанією «ФОМ-Україна» з 20 лютого до 2 березня 2008 року. Методом інтерв`ю за місцем проживання опитано 2 тис. респондентів у 160 населених пунктах України. Похибка вибірки +/- 2,2%.