Лімонов приїхав до Харкова

Харків. 14 березня. УНІАН. Відомий російський письменник, лідер Націонал-більшовицької партії «Інша Росія» Едуард Лімонов сьогодні приїхав до Харкова. Він повідомив, що померла його мати і він приїхав на похорони.

Раїсі Федорівні було 86 років. Останній раз вперше за 9 років Едуард Лімонов був у рідному місті у вересні – вітав маму з днем народження.

У 1999 році в День незалежності України Лімонова затримали правоохоронці, коли він з групою активістів НБП увірвався в матроський клуб Чорноморського флоту Росії в Севастополі і зажадав перегляду статусу Севастополя, виступаючи проти ратифікації Держдумою Договору про дружбу і співробітництво між Україною та Росією. Після цього Лімонова оголосили персоною «нон грата» в Україні.

“Медіапорт”