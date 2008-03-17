На ХАЗі буде проведено ревізію

Харків. 17 березня. УНІАН. На Харківському державному авіаційному виробничому підприємстві буде проведено ревізію фінансово-господарської діяльності заводу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінпромполітики, своїм наказом міністр Володимир НОВИЦЬКИЙ зобов`язав директора Департаменту розвитку та функціонування оборонно-промислового комплексу Володимира СІРЕНКА та начальника Контрольно-ревізійного управління Мінпромполітики Миколу МІНЧЕНКА забезпечити проведення ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства.

У прес-службі повідомили, що Міністерство промислової політики призначило виконуючим обов`язки генерального директора ХДАВП Степана ФЕДАКА. Наказом міністра від 11 березня 2008 року С.ФЕДАК призначений в.о. гендиректора з 12 березня.

Як повідомляв УНІАН, C.ФЕДАК, який до цього працював директором департаменту з розвитку ХДАВП, змінив на посаді в.о. гендиректора Сергія ЗАДОРОЖНОГО, який був призначений керівником заводу 8 травня 2007 року. До цього кілька років заводом керував Павло НАУМЕНКО.

За інформацією прес-служби міністерства, цим же наказом С.ЗАДОРОЖНОМУ доручено приступити до виконання своїх безпосередніх обов`язків - директора департаменту з комерційних питань.

Міністр також доручив Олегу ШЕВЧЕНКУ - генеральному директору – голові правління Державного авіабудівного концерну «Авіація України», до складу якого входить Харківський авіазавод, спільно з В.СИРЕНКОМ у місячний термін подати на узгодження в Мінпромполітики кандидатуру генерального директора підприємства для укладення з ним контракту.

Довідка УНІАН. С.ФЕДАК народився 4 липня 1957 р. в м. Інта (Комі АССР). Закінчив Харківський авіаційний інститут ім. Жуковського за спеціальністю літакобудування (кваліфікація - інженер-механік). На авіазаводі працює з 1980 р. У вересні 2002 р. був призначений директором програми з виробництва літака АН-140 у замовника, в грудні 2002 р. - директором департаменту з виробництва ХДАВП.