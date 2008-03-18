Харків. 18 березня. УНІАН. Президент Росії Володимир Путін занепокоєний сильним зміцненням рубля.

Виступаючи на традиційній по понеділках нараді з членами уряду, глава держави доручив Міністерству фінансів, Центральному банку РФ і Міністерству економічного розвитку "уважно стежити за зміцненням рубля". В.Путін зазначив: "Ми бачимо, що відбувається в зоні євро і як зміцнення євро позначається на стані європейської економіки". "Дуже уважно потрібно за цим спостерігати", - підкреслив президент, передає РосБізнесКонсалтинг.

В.Путін також торкнувся теми зростання бюджетних витрат, зокрема підвищення зарплат, і макроекономічних показників.

Відповідаючи на запитання В.Путіна, віце-прем`єр, міністр фінансів Олексій Кудрін запевнив, що прогнози Мінфіну на цей рік, "а також зміни в бюджеті враховують, що загальна динаміка макроекономічних показників дозволить в цілому впоратися із завданням зниження інфляції".

Водночас О.Кудрін зазначив, що є ряд тенденцій, які не можна було врахувати наперед. Він вказав, що "Росія знову одержує велику притік нафтодоларів, і до 1 лютого 2008 р. обсяг грошей в економіці зріс на 48%, що є дуже великим приростом". "Це додатковий чинник, який може збільшити інфляційні тенденції", - сказав О.Кудрін.