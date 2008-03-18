Тимошенко очолила Координаційну раду з питань агрополітики

Харків. 18 березня. УНІАН. Кабінет міністрів України затвердив новий склад Координаційної ради з питань аграрної політики і призначив її головою прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО. Як повідомляється на сайті уряду, відповідна постанова №185 була ухвалена на засіданні Кабміну 12 березня. Згідно з документами, заступниками голови ради призначені народний депутат Іван КИРИЛЕНКО та міністр аграрної політики Юрій МЕЛЬНИК. До складу Координаційної ради увійшли представники профільних асоціацій, підприємств та наукових установ, народні депутати.

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