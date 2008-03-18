ВР вже готова призначити перевибори мера Харкова

Київ. 18 березня. УНІАН. У Верховній раді України зареєстровано проекти постанов про призначення позачергових виборів Харківського міського голови, а також – про позачергові вибори депутатів Харківської міської ради .

Як повідомляється на офіційному сайті ВР, проект постанови “Про призначення позачергових виборів Харківського міського голови” вніс народний депутат Роман ЗВАРИЧ (блок НУ-НС), а проект постанови ВР "Про призначення позачергових виборів депутатів Харківської міської ради та Харківського міського голови” вніс народний депутат Олег ЛЯШКО (БЮТ).

В проекті постанови Р.ЗВАРИЧА, зокрема, пропонується призначити позачергові вибори Харківського міського голови на останню неділю 70-денного терміну з дня набрання чинності цієї Постанови та провести їх у порядку, визначеному Законом України «Про вибори депутатів Верховної ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

У проекті ж постанови О.ЛЯШКА пропонується в аналогічні терміни призначити не лише позачергові вибори Харківського міського голови, а й позачергові вибори депутатів Харківської міської ради.