В 2007 р. УСБУ «застукало» 280 держслужбовців

Харків. 18 березня. УНІАН. В 2007 р. судами Харківської області за порушення Закону України «Про боротьбу з корупцією» було притягнуто до адмінвідповідальності 280 держслужбовців органів виконавчої влади (ОВК) та посадових осіб місцевого самоврядування, причому 251 з них, або 89,6% - посадові особи органів місцевого самоврядування (ОМС).

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської ОДА, про це поінформував на засіданні колегії облдержадміністрації начальник управління Служби безпеки України в Харківській області Андрій МУХАТАЄВ.

При цьому безпосередньо за складеними УСБУ протоколами про корупційні дії в 2007 р. судами області до адміністративної відповідальності було притягнуто 98 держслужбовців з числа посадових осіб місцевих органів влади та самоврядування (35 % від загальної кількості по регіону).

Водночас, за інформацією А.МУХАТАЄВА, вже у січні-березні 2008 р. за складеними УСБУ протоколами судами області до адмінвідповідальності було притягнуто 36 посадових осіб ОМС (1 - 3-ї категорії, 25 - 4-ї категорії), що свідчить про збереження в регіональних ОМС значного рівня правопорушень, пов`язаних з корупцією.

Найбільш поширеними порушеннями законодавства з боку чиновників залишаються недотримання вимог нормативно-правових актів України у сфері земельного законодавства, а також незаконна передача в оренду майна державної та комунальної власності.

Як заявив А.МУХАТАЄВ, за вказані види правопорушень в 2007 р. за матеріалами УСБУ районними судами області було притягнуто до адмівідповідальності 48 посадових осіб ОМС, 38 з яких - голови місцевих рад (держслужбовці 4 категорії), 4 секретаря місцевих рад (5-6 категорії), а також 6 спеціалістів-землевпорядників (7 категорії).

За словами А.МУХАТАЄВА, ця негативна тенденція зберігається і в цьому році. Так, у січні-лютому 2008 р. за матеріалами УСБУ до адмінвідповідальності було притягнуто 6 голів сільрад, які надали незаконні переваги суб`єктам підприємницької діяльності при використанні ними земельних ділянок без належного оформлення.

Разом з тим, за даними начальника УСБУ, з 2007 р. спостерігається негативна тенденція збільшення в регіоні правопорушень, пов`язаних з незаконним отриманням посадовими особами ОМС коштів та інших матеріальних благ. Так, набуло поширення винесення керівниками ОМС регіону розпоряджень щодо власного преміювання з нагоди державних та професійних свят, що є порушенням вимог п.6 Постанови Кабінету міністрів України від 09.03.2006 р. №268 «Про упорядкування структур та умов оплати праці працівникам апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», згідно з яким рішення про преміювання голів районних, сільських та селищних рад має ухвалюватися відповідною радою.

Лише в січні - березні ц.р. УСБУ викрило 28 фактів незаконного отримання керівниками ОМС майже 40 тис. грн. у вигляді премій та доплат, повідомив А.МУХАТАЄВ.

На сьогодні за скоєння цих правопорушень судами притягнуто до адмінвідповідальності 24 посадові особи 20 районних, сільських та селищних рад. Зокрема, в лютому ц.р. Куп`янським міськрайонним судом було оштрафовано в розмірі 850 грн. голову Дворічанської райради М.ЗРОЖЕВСЬКОГО, який протягом 2007-2008 рр. незаконно отримав премій на суму 4582 грн.

Зважаючи на негативні тенденції, начальник УСБУ запропонував, зокрема, розглянути стан дотримання дерслужбовцями вимог Закону України «Про боротьбу з корупцією» на розширеному засіданні Ради з протидії злочинності і корупції при облдержадміністрації за участю керівників РДА та правоохоронних органів, а також запропонував Харківській облраді розглянути питання протидії корупції в ОМС на розширеному засіданні Комісії з питань забезпечення законності, громадського порядку, боротьби з корупцією та організованою злочинністю обларади за участю керівників ОМС та правоохоронних органів.