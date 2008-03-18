Ляшко хоче ”крові” Добкіна вже сьогодні

Київ. 18 березня. УНІАН. Голова парламентської Тимчасової слідчої комісії з розслідування діяльності міської влади Харкова Олег ЛЯШКО просить голову Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА поставити на голосування проект постанови щодо призначення позачергових виборів мера Харкова та депутатів міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, виступаючи у парламенті з інформацією про діяльність ТСК.

О.ЛЯШКО нагадав, що у ВР зареєстровано відповідний проект постанови.

За його словами, цим проектом передбачається призначити позачергові вибори мера Харкова та депутатів міськради на останню неділю 70-денного терміну від дня набуття чинності постанови, прийнятої ВР.

О.ЛЯШКО зауважив, що сьогодні ТСК зібралася вперше, у засіданні брали участь 7 народних депутатів. За його словами, до ТСК звернулося 250 тисяч харків’ян, які повідомили про факти порушень Конституції та законодавства харківським міським головою Михайлом ДОБКІНИМ та секретарем міської ради Геннадієм КЕРНЕСОМ.

Він зазначив, що комісія вирішила працювати за окремими напрямками, зокрема, - порушення законодавства в тарифній, земельній і бюджетній сферах. Члени ТСК домовились, що засідання комісії відбуватимуться не рідше двох разів на місяць, а виїзне засідання має бути проведене у квітні-травні в Харкові.

Водночас у своєму виступі О.ЛЯШКО не навів жодного факту порушення з боку М.ДОБКІНА та Г.КЕРНЕСА.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня Верховна Рада України створила Тимчасову слідчу комісію з розслідування діяльності міської влади Харкова.

Згідно з постановою, ТСК займеться розслідуванням обставин щодо фактів порушення Конституції України, законів України міським головою Харкова М.ДОБКІНИМ і секретарем Харківської міськради Г.КЕРНЕСОМ у системі тарифних, майнових, земельних, бюджетних та фінансових відносин при виконанні ними своїх службових обов’язків.

У Верховній Раді України зареєстровано проекти постанов про призначення позачергових виборів Харківського міського голови, а також – про позачергові вибори депутатів Харківської міської ради.

Як повідомляється на офіційному сайті ВР, проект постанови “Про призначення позачергових виборів Харківського міського голови” вніс народний депутат Роман ЗВАРИЧ (блок НУ-НС), а проект постанови ВР "Про призначення позачергових виборів депутатів Харківської міської ради та Харківського міського голови” вніс народний депутат О.ЛЯШКО (БЮТ).