Завтра у Харкові можливий дощ зі снігом

Харків. 18 березня. УНІАН. Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У західних та північних областях невеликі опади, переважно мокрий сніг; температура вночі близько 0°, на заході до 5° морозу, вдень 1-6° тепла; у Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу.

На решті території невеликий дощ, у центральних, Харківській, на півночі Одеської та Миколаївської областей дощ, подекуди з мокрим снігом, вночі та вранці місцями сильні опади. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла, у Криму та на крайньому сході до 12°. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, в західних областях та в південній частині місцями пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

20-21 березня - хмарно з проясненнями. Невеликі, у східних та Запорізькій областях, 21 березня і на Дніпропетровщині та в Криму помірні опади у вигляді дощу, вночі з мокрим снігом, місцями грози, лише 20 березня у центральних та південних областях, а 21 березня у західній частині без істотних опадів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, 21 березня в Криму та Приазов`ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла; у південній частині та східних областях вночі близько 0°, вдень 5-10° тепла, 20 березня в Криму до 13°. У Карпатах 20 березня невеликий сніг, 21 березня без істотних опадів; температура вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу.

22 березня на Правобережжі, 23 березня на більшій частині території України невеликі, у західних областях місцями помірні опади, переважно дощ, у Карпатах мокрий сніг. Температура 22 березня вночі від 4° морозу до 2° тепла, вдень 6-12° тепла, на півдні до 15°; 23 березня в Україні, крім західних, а вдень і північних областей, підвищення температури на 3-6° (в Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°).

У Києві у середу очікуються невеликі опади, переважно мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла. По області - хмарно з проясненнями. Невеликі опади, переважно мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла.

20-21 березня - хмарно з проясненнями. Вдень 20 березня та вночі 21 березня невеликий мокрий сніг та дощ, в решту часу без істотних опадів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла.

22-23 березня - часом невеликі опади, переважно дощ (вночі 22 березня без істотних опадів). Температура вночі 22 березня від 4° морозу до 1° тепла, 23 березня 1-6° тепла; вдень 6-12° тепла.