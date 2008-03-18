Кернес відмовився від повісток до СБУ

Харків. 18 березня. УНІАН. Співробітники управління СБУ в Харківській області 18 березня намагалися вручити секретарю Харківської міськради Геннадію Кернесу три повістки (по трьох епізодах), у яких його зобов`язували з`явитися в Управління СБУ в Харківській області як свідка.

Як стало відомо SQ, Г.Кернес відмовився одержати повістки особисто і доручив передати їх у канцелярію міськради.

Згідно з повістками, Г.Кернес повинен з`явитися 18 березня в 14.30, а також 19 березня о 10.00 і 14.00. Як заявив начальник слідчого відділу управління СБУ в Харківській області Євген Файницкий, повістка вручається лише особисто, а «якщо вона буде передана в канцелярію, напевно якийсь недбайливий співробітник її обов`язково втратить, і секретар міськради так і не з`явиться».

За словами нардепа Дмитра Святаша, він не має права коментувати, що відбувається, як один з понятих, але переконаний, що «це один з етапів повномасштабної кампанії щодо дискредитації міської влади, про яку 17 березня Г.Кернес говорив журналістам».

Як повідомляв УНІАН, слідчими Служби безпеки України порушено кримінальну справу за фактом розтрати державних коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовцями Харківської міської ради. За інформацією прес-центру СБУ, правопорушення були виявлені під час планової ревізії фінансово-господарської діяльності Харківської міської ради, що проводилась Контрольно-ревізійним Управлінням в Харківській області. Службою безпеки України на сьогодні встановлені факти незаконних витрат бюджетних коштів на суму близько 1,5 млн. грн. Загалом вказана ревізія виявила у діяльності Харківської міськради різного роду порушення на суму 2,4 млн. грн.

Вранці у вівторок, 18 березня, Г.Кернес відмовився підписати документи про виїмку документів у його кабінеті, на чому наполягали працівники СБУ.