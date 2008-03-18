Добкін оскаржуватиме дії Служби безпеки

Харків. 18 березня. УНІАН. Сьогодні на прохання журналістів Харківський міський голова Михайло ДОБКІН прокоментував ситуацію, яка пов`язана з діями СБУ в Харківській області стосовно керівництва міста і Харківської міської ради.

Як повідомляє сайт міськради, М.ДОБКІН сказав:

«Все происходящее ни для кого не стало неожиданностью: вчера об этом предупреждали представители городской власти и депутаты Верховной рады. Сегодня, насколько мне известно, в ВР будет зарегистрировано Постановление о проверке незаконной деятельности начальника СБУ в Харьковской области МУХАТАЄВА А.А. Мы также будем обращаться в Генпрокуратуру.

Происходит то, о чем мы постоянно предупреждали: невозможность поменять ручным способом руководство города на удобных для губернатора людей приводит к тому, что СБУ, отдельные ее представители, выполняя, на мой взгляд, противозаконные указания руководства Харьковской области, сводят личные счеты с городской властью, пытаясь хоть каким-то образом, манипулируя, в том числе и СМИ, создать хоть какой-то видимый повод для перевыборов.

А если оценить хронологию событий: заявление СБУ, возбуждение уголовного дела, попытка изъять все документы, которые только есть в Харьковском городском совете, регистрация в ВР проекта постановления о назначении досрочных выборов Харьковского городского головы и городского совета вместе с отчетом Временной следственной комиссии, которая не проработалла еще ни одного дня (они сегодня должны были впервые собраться и наметить план работы), но сегодня уже собираются отчитываться перед ВР. О какой справедливости и правде здесь можно говорить?

Я готов доказывать правоту городской власти по каждому принятому решению. Готов заступиться, если будет нарушено действующее законодательство, за каждого работника городской власти. Я готов в судах, прокуратуре, милиции, СБУ доказывать, что мы действовали строго в соответствии с законодательством.

Страшно то, что сегодня СБУ втягивается ее руководителем по Харьковской области в абсолютно противоправные действия – они выполняют определенный заказ. Помните, в 37-ом году была поговорка? Была бы статья, а человек найдется. Они не в действиях городской власти ищут нарушения, а берут отдельные статьи законодательства Украины и под это пытаются подогнать действия городской власти.

Я хочу сказать одно: за все эти действия придется нести ответственность, в том числе, и уголовную. За все придется отвечать: либо здесь, перед законом, либо на небе, перед господом Богом.

Происходящее – это попытка полностью изменить существующие взаимоотношения между местной властью и государственными оргами власти. Наша Конституция, которая принята еще в 96 году, и Хартия местного самоуправления, которая была принята парламентом ровно через год после Конституции, четко закрепили права территориальных громад - определили их права избирать депутатов; поселковых, селищных и городских голов.

Попытка «привнести» человека, который будет устраивать Киев или Львов, Донецк, или… семью Президента, или губернатора, обречены на провал. Попытка склонить чашу весов противозаконных действий на свою сторону в сотрудничестве с СБУ - обречена на провал. Для того, чтобы осуществить то, что им хочется, нужно изменить Конституцию и ряд законов Украины. Без этого все, что происходит, называется правовой беспредел».