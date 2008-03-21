Луганським депутатам «болить» Харків

Харків. 21 березня. УНІАН. Сьогодні на 21-й сесії Луганської облради депутати ухвалили звернення до Президента і Верховної ради України, в якому висловили стурбованість діями окремих політичних сил, спрямованих на ліквідацію гарантованого Конституцією України місцевого самоврядування, повідомляє сайт харківської міськраи.

«Порушуючи Закону України «Про вибори депутатів місцевих рад, міських, селищних і сільських голів», Верховною радою ухвалено рішення про проведення дострокових виборів Київського міського голови. Продовжується нагнітання обстановки в Харкові, де сумнівні, з погляду законності, акції правоохоронних органів паралізували роботу міської ради», - говориться, зокрема, у зверненні, опублікованому на офіційному сайті Луганської облради.