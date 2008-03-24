Авакова, Добкіна і Салигіна зібрали разом

Харків. 24 березня. УНІАН. Губернатор Арсен АВАКОВ, мер Михайло ДОБКІН та голова Харківської облради Василь САЛИГІН увійшли до складу Національної ради з питань взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє сайт Президента України.

Згідно з Указом Глави держави Головою Національної ради є ПрезидентУкраїни Віктор ЮЩЕНКО, секретарем НР – заступник Глави Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ.

До складу НР увійшли голова верховної ради України Арсеній ЯЦЕНЮК та Секретар Ради Національної безпеки і оборони Раїса БОГАТИРЬОВА, а також голови облдержадміністрацій, міські голови такерівники обласних рад.

Цим же Указом Президента затверджено Положення про Національну раду з питань взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування.