Слабкий має бути сильним і мужнім

Харків. 24 березня. УНІАН. Щоб отримати в Україні соціальні послуги, пенсії чи пільги потрібні сталеві нерви.

Це знову засвідчило дослідження, що його провели в Херсоні неурядові організації, в тому числі Комітет виборців України, передає Німецька хвиля.

Спеціально навчені інтерв’юери відвідали 11 установ. Вже при вході до багатьох з них виявляли недоліки. У 86% випадків доводилося розпитувати у вахтера про місцезнаходження необхідної соціальної служби чи підрозділу. Не допомагали навіть інформаційні стенди, якщо такі були. Справжня проблема – пошук зразків документів, які необхідно заповнювати.

Найбільше нарікань викликає процедура оформлення інвалідності. За словами члена експертної групи Галини Бахматової, держслужбовці теж багато від чого потерпають: «Безперервні законодавчі новації, неузгодженість різних інстанцій, низький кваліфікаційний рівень самих держслужбовців - все це спричинює їхню перевантаженість, кожен почувається роздратовано і зриває цю роздратованість на людях».

Щоб змінити ситуацію на краще, необхідно поширювати досвід громадських приймалень і так званих «єдиних вікон», - вважають учасники експедиції «Корупційна діра». Вони також пропонують місцевим органам влади провести аудит організації надання соціальних послуг, а соціальним службам - підготувати інформаційні дороговкази і затвердити обов’язковий перелік матеріалів, що розміщуються на стендах.