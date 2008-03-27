Спецкомісія рекомендує знести точки “АВЕКу” в районі ст.м.”Ак.Барабашова”

Міська комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення негайно знести самовільно побудовані об`єкти на інженерних мережах в районі метро „Академіка Барабашова”.

Про це повідомляє офіційний сайт міськради.

Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій підтримала проект рішення, що стосується ситуації, яка склалася в районі станції метро „Академіка Барабашова”, у зв`язку з функціонуванням там ТЦ концерну „АВЕК”.

Зокрема, заслухавши інформацію керівників комунальних підприємств, мережі яких опинилися в епіцентрі ринку „Барабашово”, комісія вирішила зобов`язати керівництво АТ “Концерн АВЕК і Ко” негайно провести знос (демонтаж) самовільно побудованих в охоронних зонах інженерних мереж (электро-, газо-, водо-, теплопостачання, каналізації, водопониження, станції метро «ім. Академіка Барабашова» і прилеглих тунелів) об`єктів торгового центру. Крім того, вже до травня поточного року, власникам ринку рекомендовано забезпечити цілодобовий доступ ремонтних бригад і спецтехніки до міських інженерних комунікацій, на яких розташовані об`єкти торгового центру, для здійснення регламентних і аварійних робіт.