Погода на 3 - 7 травня

Харків. 2 травня. УНІАН. До кінця тижня в Україні йтимуть короткочасні дощі.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, у суботу, 3 травня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі у західних областях дощі, на решті території місцями невеликі; вдень в Україні короткочасні дощі, подекуди грози. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 14-19°, у південній частині місцями до 22°; в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°.

4-5 травня в Україні мінлива хмарність. У західних областях короткочасні грозові дощі, на решті території України без істотних опадів, лише вночі 4 травня невеликі короткочасні дощі, окремі грози. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер переважно східний, 5-10 м/с, 5 травня у південній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 14-19°, на Закарпатті та у південній частині місцями до 22°; в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°.

6 травня без істотних опадів, лише вдень у північних та східних областях окремі невеликі дощі. 7 травня невеликі короткочасні дощі, грози. Температура вночі 3-8°, на узбережжі морів до 12°, вдень 14-19°, на Закарпатті 16-21°; в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°.

У Києві завтра хмарно з проясненнями. Вночі подекуди невеликий дощ, вдень короткочасні дощі, місцями грози. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 14-19°; у Києві вночі 7-9°, вдень 16-18°.

У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Вночі подекуди невеликий дощ, вдень короткочасні дощі, місцями грози. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 14-19°; у Києві вночі 7-9°, вдень 16-18°.

4-5 травня у столичному регіоні мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише вночі 4 травня невеликі короткочасні дощі, окремі грози. Вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 14-19°.

6-7 травня. Невеликі короткочасні дощі, грози, лише вночі 6 травня без опадів. Температура вночі дещо знизиться, вдень суттєво не зміниться.