Росіянин убив двох співвітчизників

Харків. 5 травня. УНІАН. Вироком апеляційного суду Харківської області на 15 років позбавлення волі засуджено 45-річного громадянина Росії за скоєння умисного вбивства двох росіян.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області. Суд врахував вимогу суворого покарання, на якому наполягав державний обвинувач, оскільки злочин було скоєно з особливою жорстокістю на очах людей.

Це сталося у купе плацкартного вагону потягу «Кисловодськ-Москва», коли троє працівників приватних охоронних підприємств залізницею поверталися додому після супроводу вантажів до Кисловодська. В дорозі вони пили та сварилися між собою, а потім вирішили помірятися силою, оскільки один раніше займався боксом, а інший з них - карате. Вибитий під час бійки зуб став приводом для сварки під час подальшого розпиття алкоголю. Сварка набула сили в тамбурі вагону. Двоє приятелів останнього добряче його побили і, не зупинившись на цьому, почали вимагати від нього зійти з потягу і погрожували зарізати. Опинившись у вагоні, незважаючи на пасажирів та провідника, обвинувачений, щоб помститися кривдникам, дістав ножа і наніс 14 ударів по голові, тілу та кінцівках одному, а потім 21 удар - другому попутнику. Від отриманих поранень обидва померли на місці. Ножове поранення в ногу отримав і провідник, котрий прибіг на крики пасажирів. Щоб припинити бійню, він вдарив убивцю кочергою по голові.

Під час судових дебатів державний обвинувач у справі Людмила ПЕТРОВСЬКА наполягала на засудженні вбивці за статтею умисне вбивство та позбавленні волі до 15 років, оскільки злочин було скоєно на очах пасажирів усього вагону. Колегія суддів апеляційного суду Харківської області погодилась з державним обвинувачем та призначила запропоноване суворе покарання – 15 років позбавлення волі, повідомили у прес-службі прокуратури.