Парламент знову візьметься за Харків

Харків. 12 травня. УНІАН. Цього тижня Верховна рада України планує розглянуити питання про дострокові вибори у Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, проект Постанови про призначення позачергових виборів депутатів Харківської міської ради та Харківського міського голови внесено до графіку розкладу засідань Верховної ради на 13-16 травня.

Обговорення цього питання відбудеться у тому разі, якщо Погоджувальна рада ухвалить рішення про його внесення до порядку денного сесії на вівторок, 13 травня.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня Верховна рада України створила Тимчасову слідчу комісію з розслідування діяльності міської влади Харкова.

Згідно з Постановою, завдання ТСК - розслідування обставин щодо фактів порушення Конституції України, законів України міським головою Харкова Михайлом ДОБКІНИМ та секретарем Харківської міськради Геннадієм КЕРНЕСОМ у системі тарифних, майнових, земельних, бюджетних та фінансових відносин при виконанні ними своїх службових обов’язків.

Проект Постанови про призначення позачергових виборів у Харкові був внесений головою ТСК, народним депутатом від Фракції БЮТ Олегом ЛЯШКОМ і в парламенті зареєстрований 18 березня 2008 року.