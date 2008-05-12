Губернатор контролює хід розслідування трагедії на Полтавському шляху

Харків. 12 травня. УНІАН. Голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ доручив обласному управлінню з питань взаємодії з правоохоронними органами звернутися до керівництва ГУ МВС у Харківській області з проханням щодня інформувати його про хід розслідування трагедії на вул. Полтавський шлях.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

Сайт нагадує, що 2 травня близько 17.05 на вул. Полтавський шлях у Харкові автомобіль Міцубісі, за кермом якого знаходився 37-річний Андрій ПОЛТАВЕЦЬ, виїхав на трамвайну зупинку.

Наслідки ДТП трагічні - шість чоловік, що знаходилися на зупинці, померли на місці від отриманих травм. Серед них - 32-річна жінка з 9-річним сином і 5-річною племінницею, 69-річна жінка, 27-річна дівчина і 20-річний мешканець Харківської області. Крім того, двоє постраждалих у важкому стані були доставлені в лікарню невідкладної допомоги.

Експертизою встановлено, що водій був у нетверезому стані. Стосовно нього порушено кримінальну справу.