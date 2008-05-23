Харків відсвяткує 1020-річчя Хрещення Русі
12:17, 23 травня 2008Харьків
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З благословення Московського Патріарха
Харків. 23 травня. УНІАН. 24 травня у Харкові з благословення Патріарха Московського та всія Русі Алексія ІІ та митрополита Київського і всія України Володимира в рамках Міжнародної духовно-просвітницької програми «Під зіркою Богородиці» відбудуться заходи, присвячені святкуванню 1020-річчя Хрещення Русі.
Мета проекту – об`єднати всі регіони і всі покоління громадян України навколо видатної події в історії нашого народу й нашої держави, повідомляє сайт Харківської міськради
В рамках святкових заходів у концертній програмі виступлять групи «ДДТ», «Брати Карамазови» та інші, а також молоді талановиті музиканти.
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