В Україні подорожчає спиртне

Харків. 23 травня. УНІАН. Українські виробники алкогольних напоїв мають намір домагатися скасування постанови уряду про збільшення вартості акцизних марок.

Про це УНІАН повідомили виробники.

За словами генерального директора групи компаній "Союз-Віктан" Андрія ОХЛОПКОВА, виробників турбують дві речі – різке, утричі, підвищення вартості акцизних марок – з 3,7 коп. до 10,3 копійок, і те, що Кабмін делегував Міністерству фінансів право щороку змінювати вартість марки з урахуванням індексу інфляції та підвищення собівартості її виробництва. А.ОХЛОПКОВ додав, що в багатьох європейських країнах акцизна марка безплатна.

На його думку, цією постановою Кабмін фактично збільшив акцизний збір на 16% - з 21,5 грн. до 25 грн. за 1 літр 100% спирту. При цьому А.ОХЛОПКОВ наголосив, що акцизний збір сплачується до бюджету, а кошти від оплати акцизних марок - у приватну компанію, яка займається їх виготовленням.

«Ми почали готувати документи і наступного тижня маємо намір звернутися до Адміністративного суду Києва, Антимонопольного комітету, Генеральної прокуратури про розгляд правозаконності прийняття постанови про збільшення вартості акцизних марок і прозорості її прийняття», - сказав А.ОХЛОПКОВ.

«Ми солідарні з нашими колегами – легальними виробниками українського ринку. Ми побоюємося, що ця постанова справді може завдати суттєвих втрат галузі», - повідомила своєю чергою директор з корпоративних комунікацій УК Nemiroff Холдинг Наталія КОНОВАЛОВА.

«Ми зараз вивчаємо ситуацію, яка склалася. Якщо фахівці нашої компанії, вивчивши це питання, побачать, що справді ця постанова містить якісь порушення, то, безумовно, ми використовуватимемо всі можливості для того, щоб ці порушення було усунено, й інтересам галузі не було завдано шкоди», - сказала Н.КОНОВАЛОВА.

На думку Н.КОНОВАЛОВОЇ, «таке різке підняття вартості акцизної марки вплине на вартість усієї легально виробленої продукції на ринку».

«Зараз складно прогнозувати, наскільки зросте вартість продукції, оскільки така цінова пропозиція щодо марки була несподіваною для виробників. Що більше, на нашу думку, вона економічно не виправдана. Ми зараз вивчаємо питання про можливі цінові зміни на ринку, і однозначно можна сказати тільки те, що на вартості продукції такий крок відіб’ється», - підсумувала Н.КОНОВАЛОВА.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня Кабінет Міністрів прийняв рішення про запровадження з 1 липня 2008 р. акцизних марок нового зразка для алкогольних напоїв (постанова №179).

Згідно з документом, виготовлення і доставка нових марок Державної податкової адміністрації спеціалізованим підприємством Міністерства фінансів повинні бути забезпечені до 20 червня 2008 р.

Підприємства зможу використовувати марки старого зразка до 1 серпня 2008 р., а алкогольні напої з такими марками можуть продаватися згідно з термінами реалізації продукції.

Нові акцизні марки на алкогольні напої та тютюнові вироби імпортного виробництва будуть фіолетового кольору, вітчизняного – зелені.

21 травня Кабмін затвердив нові зразки марок акцизного збору для алкогольних напоїв і тютюнових виробів вітчизняного й імпортного виробництва і встановив на них ціну. Ціна акцизних марок, які почнуть використовувати з 1 липня, становитиме для алкогольних напоїв 10,3 коп. за штуку, для тютюнових виробів - 5,5 коп.