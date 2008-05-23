Бессонов пішов у відставку

Харків. 23 травня. УНІАН. Головний тренер Футбольного клубу «Харків» Володимир БЕССОНОВ звернувся сьогодні до президента клубу Віталія ДАНИЛОВА з проханням про відставку.

Як повідомляє сайт клубу, президент прийняв відставку.

При цьому відзначається, що В.БЕССОНОВ готовий консультувати команду, і «Харків» не має наміру відмовлятися від допомоги досвідченого фахівця.

Взагалі, зазначається у повідомленні, «між керівництвом клубу та В.БЕССОНОВИМ слалися не лише ділові, але й дружні стосунки. Ці стосунки не не зміняться у зв`язку з відставкою. Владимир Васильович – зразок професійного ставлення до справи. Великий, у минулому, футболіст виявив свої кращі якості й на тренерському містку «Харкова».

В.БЕССОНОВ очолював «Харків» протягом півтора років. У минулому сезоні команда завершила чемпіонат України на 12-му місці, у нинішньому – на 14-му.

Ім`я нового головного тренера буде оголошено після виходу команди з відпустки.