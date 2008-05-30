Голова НБУ: 4,85 грн/дол це не остаточно

Харків. 30 травня. УНІАН. Визначальним чинником у зміні Національним банком України офіційного курсу з 5,05 грн./дол. до 4,85 грн./дол. була боротьба з інфляцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова НБУ Володимир СТЕЛЬМАХ сьогодні на прес-конференції.

“Ми як пріоритет брали те, що треба стримувати інфляцію”, - сказав В.СТЕЛЬМАХ.

При цьому він зазначив, що зміцнення національної валюти в таких рамках, в арифметичному вимірюванні, дозволить зменшити інфляцію на 3%. «Але якщо ці три відсотки взяти як геометричний розрахунок, то це буде вже п`ять відсотків інфляції і т.д.», - сказав В.СТЕЛЬМАХ.

Голова Нацбанку вважає офіційний курс на рівні 4,85 грн./дол. найбільш оптимальним у нинішній економічній ситуації. При цьому він зазначив, що курс на такому рівні не є остаточним. Голова НБУ прогнозує його зміни відповідно до ринкової кон`юнктури.

«Офіційний курс має бути максимально наближений до того, який встановлюється на ринку», - сказав В.СТЕЛЬМАХ.

Довідка УНІАН. В Україні в квітні 2008 р. до квітня минулого року інфляція становила 30,2% (у квітні 2007 року до квітня 2006-го - 10,5%), у січні-квітні до аналогічного періоду 2007 року - 24,4% (у січні-квітні 2007 року до січня-квітня 2006-го - 10,3%).

За даними Держкомстату, з початку поточного року зростання споживацьких цін становило 13,1% (за чотири місяці 2007 року - 1,3%). Інфляція в квітні проти березня 2008 року становила 3,1% (у квітні 2007 року до березня 2007 року - 2,2%).

З 22 травня НБУ укріпив офіційний курс гривні з 5,05 грн./дол. до 4,85 грн./дол.

На 30 травня Нацбанк встановив офіційний курс гривні на рівні 100 USD США - 485.2000 грн.