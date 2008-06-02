Сестри Бондаренко виграють на «Ролан Гарросе»
13:46, 02 червня 2008Харьків
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Коритцева та Улірова завершили боротьбу
Харків. 2 червня. УНІАН. Олена і Катерина Бондаренко оформили свою другу перемогу в парному розряді на Відкритому чемпіонаті Франції, повідомляє «Наш спорт».
У матчі другого кола сьомі сіяні Бондаренко здолали швейцарсько-французьку пару Башински/Корені. Українки віддали суперницям перший сет - 2:6, виграли другий - 6:2. Доля двобою вирішилася на тань-брейку третьої партії - 7:6.
А от Марія Коритцева та Владимира Улірова не змогли пробитися до чвертьфіналу турніру. Вони поступилися першій парі посіву Блек (Зімбабве)/Хубер (США). Українсько-чеський дует зумів вирвапти перемогу лише в першому сеті - 6:3, інші ж дісталися їхнім суперницям - 2:6, 0:6.
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