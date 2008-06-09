Харків. 9 червня. УНІАН. У Харківській області вовчиця покусала шістьох людей

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ОДА з посиланням на заступника голови облдержадміністрації Ігоря ТЕРЕХОВА, шістьох жителів області покусала вовчиця, трьох у Первомайському районі і трьох - і Кегичівському.

Співробітники правоохоронних органів вимушені були застрелити звіра.

Оскільки є підозри, що вовчиця була хвора на сказ, то всім постраждалим були зроблені щеплення від сказу. На цей час вони знаходяться під наглядом лікарів. За словами І.ТЕРЕХОВА, четверо постраждалих знаходяться в лікарнях.

Так, 9-річна дитина, покусана вовчицею, проходить лікування в Кегичівській центральній районній лікарні, дві людини - в Первомайській ЦРЛ та одна - в Мереф’янській.