Міліція накрила торговців трамадолом

Харків. 11 червня. УНІАН. У Сумській області викрито організоване злочинне угруповання у складі 16 осіб із числа місцевих мешканців, які займалися незаконним збутом лікарського засобу трамадолу на території Сумської та Харківської областей.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією офіційного сайту МВС України, під час затримання у порушників вилучено майже тисячу доз трамадолу виробництва одного з товариств з обмеженою відповідальністю, яке незаконно збувало зазначений лікарський засіб іншому ТОВ і згідно з установчими документами має аптечні склади на території Вінницької, Київської та Харківської областей.

Під час перевірки зазначеної комерційної структури встановлено, що в жовтні 2007 року посадовими особами товариства за фіктивними документами через фірму посередник отримано в Державній службі лікарських засобів і виробів медичного призначення МОЗ ліцензію на оптову реалізацію лікарських засобів. У період з січня по квітень 2008 року придбано безпосередньо на підприємствах виробниках і спрямовано в незаконний обіг понад 10 мільйонів доз трамадолу, при цьому в зазначених комерсантів навіть не було офісного приміщення, а за адресами аптечних складів знаходилися приватні будівлі. В результаті перевірки зафіксовані чисельні порушення. Ліцензію анульовано. Стосовно посадових осіб товариства порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України.