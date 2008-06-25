Прокурор шиє Кернесу справу

Харків. 25 черня. УНІАН. Прокурор Харківської області Василь СИНЧУК порушив кримінальну справу стосовно секретаря Харківської міськради Кернеса за фактом хуліганства (ч.1 ст.296 Кримінального кодексу України).

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі прокуратури області, справу порушено за результатами перевірки заяв депутата міськради Андрія РУДЕНКА та його помічника-консультанта Світлани СЕМКО.

За інформацією прес-служби, встановлено, що 20 червня, перебуваючи у приміщенні Харківської міської ради Г. КЕРНЕС у присутності великої кількості людей «з особливою зухвалістю, висловлюючись нецензурною лайкою, щосили штовхнув Світлану СЕМКО, внаслідок чого остання вдарилася головою об стіну». Діями Г. КЕРНЕСА С. СЕМКО було завдано «тілесні ушкодження».

Крім того, Г. КЕРНЕС «завдав ударів ногою в область коліна та поясниці депутату міськради, чим спричинив останньому тілесні ушкодження».

Проведення досудового слідства у кримінальній справі доручено слідчому відділу Харківського міського управління ГУМВС України в Харківській області, повідомили у прес-службі.