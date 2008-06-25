Фельдман не дасть відпочити чиновникам

Харків. 25 червня. УНІАН. Громадська організація «Народний контроль» (НК), яка була створена з метою допомоги харків’янам у розв’язанні їхніх проблем та захисту прав, заявила, що не залишить поза увагою жодної скарги жителів міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося на прес-конференції у прес-центрі «Майдан Свободи», присвяченій початку реалізації другого етапу програми «Народного контролю» у Харкові.

За словами народного депутата України Олександра ФЕЛЬДМАНА (БЮТ), ініціатора створення «Народного контролю», на першому етапі громадської кампанії, яка розпочалася в травні, вдалося «вбити в людях страх і невпевненість та подавити почуття безвиході». На другому етапі проекту, повідомив він, організація надасть юридичну допомогу, узагальнить заяви і скарги на діяльність міської влади та передасть їх до тих чи інших інстанцій для ефективного вирішення проблем.

Також, зазначив нардеп, будуть відбиратися «серйозні факти» порушень, які передаватимуться до Веховної Ради в Тимчасову слідчу комісію та в Комітет боротьби з корупцією і злочинністю. «Чиновники поводяться безкарно лише тому, що впевнені - у простих людей немає юридичних навичок і часу, аби відстоювати свої законні права. Тому ми хочемо попередити всіх, що захищати права харків`ян будуть юристи «Народного контролю» і депутати від БЮТ у міській та Верховній радах. Там, де потрібно, ми будемо ініціювати судові позови і надавати юридичну допомогу в боротьбі харків`ян за свої права. Ми не дозволимо харківській міської владі спокійно відпочивати, поки стосовно харків`ян діється беззаконня», - заявив О.ФЕЛЬДМАН.

Він відмітив, що проект довгостроковий і не переслідує політичних цілей. «Ми вчитимемо людей умінню скаржитися, - сказав нардеп, - звертатися, відстоювати свої інтереси». При цьому він заначив, що сам постарається «максимально дистанціюватися від проекту, щоб не політизувати справу».

За словами керівника юридичної служби НК Василя БІЛОУСА, сьогодні надають допомогу людям понад 10 кваліфікованих юристів, які намагаються обробити той обсяг звернень і скарг, що надходять. На сьогодні, повідомив він, уже отримано понад 3 тисячі скарг і заяв харків’ян стосовно роботи ЖКГ, будівельників, жодну з яких НК не залишив поза увагою і, зокрема, передав до прокуратури, санепідемстанції тощо. Не виключено, підкреслив юрист, що скарги будуть подавтися і до Європейських суду.

О.ФЕЛЬДМАН запевнив, що «Народний контроль» «буде робити все, щоб кожне питання, з яким звертаються громадяни, було вирішене до кінця».