Названо найщасливішу країну світу

Харків. 1 липня. УНІАН. Демократія, суспільна рівність та мирна атмосфера всередині країни роблять Данію найщасливішою країною світу. Такого висновку дійшли експерти, які проводили опитування з метою з`ясування світових цінностей, передає Газета.ру з посиланням на Reuters.

Найнещаснішою країною визнана Зімбабве, в якій останнім часом відбуваються політичні зіткнення. Високі показники також у Пуерто-Ріко, Колумбії, Північної Ірландії, Ісландії, Швейцарії, Ірландії, Голландії, Канади і Швеції. США посідають 16-е місце в рейтингу найщасливіших країн світу. Проте, як показує опитування, світ стає в цілому щасливішим. З 1981 по 2007 рік кількість щасливих людей збільшилася в 45 і 54 країн, де проводилося опитування.