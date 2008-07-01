Прожитковий мінімум підвищено на 1-2 гривні

Харків. 1 липня. УНІАН. З 1 липня в Україні підвищено розмір прожиткового мінімуму для різних категорій населення.

Це зафіксовано в ст. 58 Закону України «Про державний бюджет України на 2008 рік і про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

Згідно з даною статтею, прожитковий мінімум на одну людину з розрахунку на місяць підвищено з 605 грн. (діючих із 1 квітня 2008 р.) до 607 грн.

Із 1 липня також підвищено прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років: із 538 грн. до 540 грн.; для дітей віком від 6 до 18 років – із 678 грн. до 680 грн.; для працездатних осіб - із 647 грн. до 649 грн.; для осіб, що втратили працездатність, - із 481 грн. до 482 грн. (для розрахунку соціальних та інших виплат береться саме розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб).

Довідка УНІАН. Стаття 58 закону про держбюджет-2008 передбачає підвищення прожиткового мінімуму протягом року чотири рази – в січні, квітні, липні, жовтні. До кінця року буде ще одне підвищення: з 1 жовтня – до 626 грн. на одну людину з розрахунку на місяць.

Для дітей віком до 6 років прожитковий мінімум із 1 жовтня становитиме 557 грн.; для дітей від 6 до 18 років - 701 грн.

Для працездатних осіб прожитковий мінімум із 1 жовтня становитиме 669 грн.; для непрацездатних – 498 грн.