Салигін натякає на причетність Стороженка до вбивства Кушнарьова?

Харків. 3 липня. УНІАН. Голова Харківської облради Василь САЛИГІН заявив, що не здивується, якщо заступник голови облдержадміністрації Сергій СТОРОЖЕНКО виявиться причетним до вбивства народного депутата України Євгена Кушнарьова.

Про це голова облради сказав, коментуючи процес присвоєння звань Почесного громадянина Харківщини, зокрема Євгену Анцупову, передає сайт «Время знать»,

В. САЛИГІН: «Евгения Михайловича нет в живых, к сожалению. Но мы — живы. И должны дать оценку прошлому, чтобы оно не повторилось. Чтобы следователи не решали, какие исторические труды Анцупова публиковать, какие стихи Сапеляка печатать. То, что Стороженко делал раньше, он продолжает делать и сейчас. Класть людей «мордами в асфальт», устраивать маски-шоу в горсовете. Я не удивлюсь, если в процессе расследования выяснится, что он или его непосредственные «соратники» причастны к убийству Евгения Кушнарева».