У дострокових виборах не зацікавлений ніхто

Харків. 8 липня. У дострокових парламентських виборах не зацікавлений жоден із ключових політичних гравців.

Про це свідчать результати експертного опитування, проведеного Центром соціологічних та політологічних досліджень “Соціовимір”, які оприлюднив на прес-конференції в УНІАН керівник центру Сергій ТАРАН.

При цьому, за даними опитування, найбільше не зацікавлені у проведенні виборів голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК (92% опитаних), лідер “Нашої України” В’ячеслав КИРИЛЕНКО (88%) та керівник “Народної самооборони” Юрій ЛУЦЕНКО (84%).

Лише третина опитаних (32%) вважає, що у дострокових парламентських виборах зацікавлені лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ та лідер Народної партії Володимир ЛИТВИН, і лише двоє експертів впевнені, що Президент Віктор ЮЩЕНКО зацікавлений у таких виборах.

Виходячи з цього, експерти “Соціовиміру” вважають, що ключові політики лише імітують бажання і готовність до дострокових виборів до парламенту.

Також результати опитування продемонстрували, що лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО (52%) та В.ЯНУКОВИЧ (48%) зацікавлені або не проти одночасних президентських та парламентських виборів.

Відповідно 20% і 36% опитаних експертів дотримуються протилежної точки зору, а лише один експерт вважає, що В.ЮЩЕНКО теж зацікавлений у таких виборах.

Опитування було проведене 2-5 липня. Опитано 25 провідних українських політологів та політичних експертів.