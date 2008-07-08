Росія введе продовольчі картки

Харків. 8 липня. УНІАН. Партія «Єдина Росія» підготувала законопроект про видачу незаможним верствам населення продовольчих сертифікатів. Документ найближчим часом буде представлений на висновок уряду РФ.

Про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник секретаря президії генради «Єдиної Росії» Андрій ІСАЄВ, відзначивши, що це вже другий варіант закону. З першої редакції вирішено було викреслити слово «талон», що повертає росіян до часів СРСР. Замість нього використовується термін «продовольчий сертифікат», передає «Сеть эктренного оповещения».

«Нас можуть обвинувачувати, що ми, ідучи по шляху введення продовольчих карт, намагаємося побудувати комунізм. Але тоді це обвинувачення стосується і США, які користуються цими картами вже кілька десятиліть», – сказав А. ІСАЄВ.

А.ІСАЄВ уточнив, що претендувати на «продовольчий сертифікат» можуть такі категорії громадян: інваліди 1 і 2 групи; родини, що мають дітей-інвалідів; неповні родини; багатодітні родини; самотні люди, непрацюючі пенсіонери. «Щоб одержати карту, вони повинні будуть подати заяву про видачу їм сертифікату у відділення пенсійного фонду», – пояснив він.