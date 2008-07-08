Платіні похвалив підготовку дорожньо-транспортної інфраструктури до Євро-2012

Харків. 8 липня. УНІАН. Президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ дав позитивну оцінку процесу підготовки дорожньо-транспортної інфраструктури в Україні до проведення чемпіонату з футболу Євро-2012.

Як повідомили УНИАН у прес-службі Міністерства транспорту та зв’язку України, так він оцінив заходи, що вживає Міністерство транспорту та зв’язку у ході підготовки до проведення Євро-2012.

Згідно з повідомленням прес-служби, 3 липня в зустрічі з делегацією УЕФА на чолі з президентом М.ПЛАТІНІ, що була присвячена звітуванню уряду України про стан підготовки інфраструктури країни до проведення фінальної частини чемпіонату Євро-2012, взяв участь заступник міністра транспорту та зв’язку – національний експерт із питань підготовки транспортної інфраструктури до Євро-2012 Вадим ГУРЖОС. Він доповів про стан підготовки дорожньо-транспортної інфраструктури як одного з ключових аспектів забезпечення проведення подібних заходів.

Заступник міністра зазначив, що підготовка транспортної інфраструктури до Євро-2012 здійснюється за напрямами: реконструкція основних і резервних аеропортів, реконструкція залізниць, будівництво, реконструкція і капітальний ремонт автомобільних доріг, розвиток транспорту в містах, де проходитимуть матчі. На підготовку залізничної інфраструктури планується витратити 3,4 млрд. євро, державних автомобільних доріг - 5,4 млрд. євро, аеропортів у містах і резервних аеродромів - 1,4 млрд. євро, міського транспорту - 1,3 млрд. євро. Основні джерела фінансування - державний бюджет, кредитні кошти, залучені під державні гарантії, та кошти інвесторів.

При підготовці передбачено закупівлю нових швидкісних поїздів і сучасних пасажирських вагонів, запровадження швидкісного руху від м. Києва до приймаючих міст, будівництво нових приміських терміналів і реконструкцію пасажирських вокзалів у приймаючих містах, будівництво моста у м. Києві через Дніпро.

У цьому році заплановано завершити будівництво та капітальний ремонт сучасної автомагістралі Р-51 Харків-Красноград-Перещепине-Новомосковськ. До 2011 року буде закінчено реконструкцію доріг М-07 Київ-Ковель-Ягодин та М-06 Київ-Чоп (через Львів-Мукачево-Ужгород), а також важливої сучасної магістралі від м. Одеса до кордону з Росією і Білоруссю. До 2012 року завершиться масштабна реконструкція автодороги від Києва до Харкова та Донецька із залученням коштів Світового банку. Також передбачено поліпшення стану автомобільних доріг до існуючих пунктів пропуску на кордоні з Польщею та за згоди з польською стороною будівництво чотирьох нових пунктів пропуску та під’їзних доріг до них, що значно покращить автомобільне сполучення між країнами.

Значна увага приділяється шести основним аеропортам у Києві, Харкові, Дніпропетровську, Донецьку, Одесі, Львові та 12 резервним аеропортам в Івано-Франківську, Рівному, Луцьку, Гостомелі, Києві (Жуляни), Полтаві, Сумах, Луганську, Маріуполі, Запоріжжі, Кривому Розі, Миколаєві.

Урядом України прийнято ряд нормативно-правових актів, які значно спростили процедуру залучення генеральних підрядників і проектувальників при підготовці аеропортів до Євро-2012. Підписано меморандум між Мінтрансзв’язку, Федерацією футболу України, Кабінетом Міністрів України, приймаючими містами та державними й комунальними власниками аеропортів щодо подальших узгоджених дій.

Визначено розподіл коштів на будівельні роботи та проектування на основні та частково резервні аеропорти на 2008 рік.

Бюджетним фінансуванням на 2008 рік передбачено 144 млн. євро для проектування та будівництва основних і частково резервних аеропортів. У першу чергу планується реконструкція аеродромних складових: злітно-посадкових смуг, перонів, руліжних доріжок і світлотехнічного обладнання.

Для здійснення управління та контролю за підготовкою транспортної інфраструктури до Євро-2012 організовано систему, яка включає в себе звітування Міністерства транспорту та зв’язку України перед Кабінетом Міністрів в особі заступника міністра – національного експерта із питань підготовки транспортної інфраструктури до Євро-2012 В.ГУРЖОСА, в підпорядкуванні якого знаходиться окремий підрозділ і заступники структурних підрозділів, які відповідають за розвиток автомобільних доріг, залізниці, авіації, зв’язку та автомобільного транспорту. Відповідно в кожному державному органі управління створено підрозділи по підготовці до Євро-2012. Згідно з наказом міністра транспорту та зв’язку постійно діє робоча група, до складу якої входять фахівці з напрямків розвитку транспортної інфраструктури, які щотижня звітують особисто міністру транспорту та зв’язку.

Вислухавши звіт В.ГУРЖОСА та отримавши відповіді на ряд запитань, М.ПЛАТІНІ дав позитивну оцінку процесу підготовки дорожньо-транспортної інфраструктури в Україні до проведення Євро-2012 та зробив акцент на прогресивній тенденції у цьому напрямку.