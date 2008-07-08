Кернес «добиває» рейтинг Януковича - експерт

Харків. 8 липня. УНІАН. Керівництво Партії регіонів має обнародувати свою позицію щодо діяльності секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА.

Таку думку висловив заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ у коментарі, переданому агентству УНІАН.

Зокрема, експерт заявив, що «останнім часом Г.КЕРНЕС особливо активізувався в плані своєї публічної скандальної діяльності», і що «на думку багатьох спостерігачів і простих харків`ян, постійні скандали, що супроводжують Г.КЕРНЕСА, просто «добивають» рейтинг партії Віктора ЯНУКОВИЧА в столиці Слобожанщини».

Тому, заявляє О.ГОЛОБУЦЬКИЙ, виникає закономірне питання: «Чи знають керівники ПР про імідж свого однопартійця, і якщо знають, то чому мовчать?».

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, в даній ситуації для представників ПР «було б логічним публічно висловити своє ставлення до Г.КЕРНЕСА, і якщо воно виявиться позитивним, то взяти на себе відповідальність за цього діяча».