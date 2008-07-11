З даху вагона поїзда знято підлітка в шоковому стані

У Харкові на станції «Харків - Балашовський» рятувальники зняли з вагона пасажирського потягу 13-річного підлітка в шоковому стані.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, це сталося 10 липня близько 18-ї години вечора після того, як на службу «01» надійшло повідомлення про необхідну кваліфіковану допомогу підлітку.

Працівники підрозділу рятувальників, які прибули на станцію, зняли підлітка з вагону, який знаходився на тупиковій колії на одному з вагонів пасажирського потягу.

Підлітка було доставлено до міської лікарні невідкладної медичної допомоги. Зараз його стан задовільний. Попередня причина травми – ураження електричним струмом від високовольтної лінії. Фахівці не виключають, що хлопець стрибав з вагона на вагон і зачепився головою за електродріт.

Правоохоронні органи провадять розслідування.