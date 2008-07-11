Міліція шукає невідомих, які 10 липня обстріляли джип

Харків. 11 липян. УНІАН. Міліція продовжує розшук невідомих нападників, які 10 липня у Харкові на одній з вулиць обстріляли автомобіль місцевого бізнесмена.

Одразу після події в четвер з метою найшвидшого розшуку зловмисників на Харківщині було оголошено план-перехват «Сирена», повідомила кореспонденту УНІАН керівник Центру громадських зв’язків Головного управління МВСУ в Харківській області Лариса ВОЛКОВА.

За уточненою інформацією, 10 липня близько 8-ї години ранку у Фрунзенському районі Харкова невідомі особи з автоматичної зброї невстановленого зразка скоїли обстріл позашляховика марки Range Rover, який належить місцевому мешканцю.

На місці події експерти налічили на поверхні авто близько 10 отворів від куль, більшість яких залишилися в кузові автомобіля. На сьогодні відомо лише те, що нападники втекли на автомобілі Volkswagen бордового кольору.

Автомобіль був обстріляний у приватному секторі Фрунзенського району, після чого він проїхав ще 200-300 метрів і зупинився.

Водій авто госпіталізований. Працівниками слідчо-оперативної групи на місті події проводяться необхідні оперативно-розшукові заходи.

У прес-службі лікарні, де знаходиться потерпілий, корепонденту УНІАН сьогодні повідомили, що пацієнт відмовляється спілкуватися з пресою і не хотів би, щоб розголошували інформацію про стан його здоров’я.

Водночас, у місцевій пресі фігурує ім’я потерпілого. Адвокат Олексій СТОВБА заявив журналістам, що на його підзахисного, 51-річного директора ТОВ «Мрія» Володимира КУРИЛА, 10 липня у Харкові було здіснено озброєний напад, після чого останній з вогнепальними пораненнями одразу був доправлений до лікарні.