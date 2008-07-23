Кернес вважає, що Луценко зводить з ним особисті рахунки

Харьков. 23 июля. УНИАН. Секретарь Харьковского горсовета Геннадий КЕРНЕС считает, что министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО сводит с ним личные счеты и использует для это все возможные средста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Г.КЕНЕС на прес-конференции в Харькове, посвященной событиям 22 июня, когда секретарь, который исполняет обязанности мера Харькова, был принудительно доставлен в Киев на допрос в МВС.

«То, что произошло вчера, наводит на мысль, что у нас структуры власти делают все возможное, чтобы ублажить ЛУЦЕНКО», - сказал Г.КЕРНЕС и добавил, что министр «сводит с нм личные счеты» уже несколько лет после того, как 2 года тому назад с трибуны Верховного совета обвинил власти Харькова во взяточничестве».

Г.КЕРНЕС отметил, что является «законопослушным гражданином Украины», и считает, что все действия милиции и МВС под руководством Ю.ЛУЦЕНКО направлены на дескредитацию харьковской власти. «Для этого, - считает ГКЕРНЕС, - бросаюся все средства, идет утечка информации об уголовных делах», в которых так или иначе упоминается его имя, а также мер Харькова Михаил ДОБКИН.

Г.КЕРНЕС сообщил, что обратился за помощью к руководству Партии регионов, поскольку считает, что также «идет дискредитация и Партии регионов».