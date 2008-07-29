Добкін прибув на допит до МВС

Міський голова Харкова Михайло ДОБКІН прибув на допит до слідчого у Міністерство внутрішніх справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, М.ДОБКІНА було викликано до МВС як свідка по одній з кримінальних справ.

За словами мера Харкова, він не знає, що це за кримінальна справа і які питання йому поставить слідчий.

«Я можу здогадуватися, що це є одна з кримінальних справ, яка пов’язана з подіями навколо Харкова. Мене викликали в якості свідка по цій справі ще 24 липня. Але я був у відпустці й повідомив, що прибуду сьогодні, 29 липня, що я й зробив», - сказав М.ДОБКІН.

Разом з цим мер зауважив, що у слідства немає конкретних доказів по цій справі, і тому їй навмисне надається суспільний резонанс і елементи шоу та піар-акції. «Присутність тут журналістів є свідченням того, що МВС намагається зробити події навколо Харкова публічним шоу. Але я є законослухняним громадянином і готовий відповісти на всі питання слідства, які в моїй компетенції. Але якщо від мене будуть вимагати чогось більшого, то буду адекватно реагувати на це», - підсумував М.ДОБКІН.