Харківський коктейль: наркотики і політика

Німецьке Інтернет-видання Ukraine Aktuell помістило статтю «Наркотики і політика: український коктейль» (www.ukraine-aktuell.de/charkow-artikel-002675.html), у якій йде мова про скандальний імідж Харкова, придбаний містом за роки правління мера Михайла Добкина та секретаря міськради Геннадія Кернеса. Ситуація в Харкові розглядається в контексті політичного протистояння Партії регіонів і «опозиції», Заходу і Сходу України.

«В другому за величиною найбільшому місті в Україні прогресує старий скандал: секретар Харківської міської Ради був арештований, на нього були заведені чотири кримінальних поділа по звинуваченню в незаконному обороті наркотиків і нанесенні тяжких тілесних ушкоджень» ( у червні цього року Кернес в ході сесії міської Ради завдав удару опозиційному політикові Андрію Руденко, пише видання).

«Скандал особливо цікавий тому, що фактично всі основні політичні сили України беруть в ньому участь і є інтрига протистояння між Заходом і Сходом України, "помаранчевими" і "біло-блакитними", і це виводить політичну боротьбу в Україні на новий рівень», - пише Ukraine Aktuell.

«В кінці липня Геннадій Кернес вимушений був примусово прийти на допит в прокуратуру як свідок. Після цього політик заявив, що став жертвою політичних переслідувань з боку міністра внутрішніх справ».

Водночас, «міністр внутрішніх справ Луценко при вступі до посади пообіцяв послідовно боротися із злочинністю. На його думку, Партія регіонів, ховаючись за звинуваченнями в політичних репресіях, лише покриває злочинців у своїх власних лавах. За інформацією МВС України, в справі про наркоторгівлю, до якої має відношення Кернес, вже затримано на крупних партіях сильнодіючих наркотичних речовин декілька ділків.

Також за наказом міністра в Харкові було звільнено близько 70 співробітників, звинувачених в пособництві контрабанді і незаконному обороту наркотиків, - мовиться в матеріалі Ukraine Aktuell.

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