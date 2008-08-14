До Євро-2012 у Харкові збудують ”університетську клініку”

На сьогодні остаточно вирішено питання про будівництво до Євро-2012 "університетської клініки" в Харкові, повідомляє офіційний сервер Харківської міськради.

Державні бюджетні кошти (73,4 млн грн.), які раніше планувалися на це будівництво в рамках підготовки до Євро-2012, будуть надані базовим медичним закладам міста на придбання необхідного обладнання.

Крім того, завершено розробку схеми реконструкції автодоріг, що з`єднують стадіон "Металіст" з основними напрямками в`їзду до міста. Відпрацьовані питання реконструкції і капремонту вулично-дорожньої мережі.

Також проводиться робота щодо отримання необхідних гарантій від забудовників нових готелів і власників існуючих, отримано гарантії інвесторів на реконструкцію та ремонт існуючих готелів і гуртожитків. Міськрадою проробляється виділення додаткових земельних ділянок під цільове будівництво нових готелів.